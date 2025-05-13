На какую пенсию могут рассчитывать россияне со средней зарплатой

URA.RU уже писало, что средний размер пенсии, которую люди получают за счет собственных накоплений, составляет 1,6 тысячи рублей в месяц. Для увеличения суммы населению рекомендуют внимательно следить за подтверждением стажа и страховых взносов. В Соцфенде России заявили, что средний размер социальной пенсии в стране на данный момент — 13,5 тысячи рублей, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее средний размер пенсионных выплат находился на уровне — чуть более 23 тысяч рублей в месяц, напоминает RT.