Дубинский: украинские политики отправили своих детей за границу

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил представителей украинской власти в лицемерии по отношению к мирным переговорам. По его словам, чиновники говорят о заботе о детях, однако сами вывезли своих за рубеж.
Он привел в пример детей посла Украины в Великобритании — они проживают в Лондоне. Дети министра обороны Рустема Умерова находятся в США, а дети Владимира Зеленского — в Израиле.
«А дети обычных украинцев — ещё здесь. Поэтому еще можно повоевать», — заключил Дубинский.
Ранее депутат заявил, что отстранение Зеленского благотворно сказалось бы на состоянии Украины.