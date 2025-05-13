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Дубинский: украинские политики отправили своих детей за границу

Власти Украины вывезли своих детей из страны, в то время как дети обычных украинцев никуда не смогли уехать, отметил политик.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил представителей украинской власти в лицемерии по отношению к мирным переговорам. По его словам, чиновники говорят о заботе о детях, однако сами вывезли своих за рубеж.

Он привел в пример детей посла Украины в Великобритании — они проживают в Лондоне. Дети министра обороны Рустема Умерова находятся в США, а дети Владимира Зеленского — в Израиле.

«А дети обычных украинцев — ещё здесь. Поэтому еще можно повоевать», — заключил Дубинский.

Ранее депутат заявил, что отстранение Зеленского благотворно сказалось бы на состоянии Украины.