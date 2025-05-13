Макрон: Франция готова обсудить размещение в Европе самолетов с ядерным оружием

Макрон отметил, при обсуждении данной инициативы Франция будет настаивать на трех обязательных условиях, включая обеспечение безопасности страны при использовании ядерных вооружений другими государствами Европы. Также политик подчеркнул, что Франция не будет платить за безопасность других, а последнее слово при решении по использованию ядерного оружия всегда будет оставаться за самим Макроном.