Макрон: Франция готова обсудить размещение в Европе самолетов с ядерным оружием

Франция готова приступить к обсуждению вопроса о размещении на территории стран Европы самолетов, которые будут оснащены ядерным оружием. Об этом в интервью для национального телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«В ближайшие недели и месяцы я определю параметры для проведения дискуссий о размещении самолетов с ядерным оружием за пределами Франции в других странах ЕС», — сообщил он.
Макрон отметил, при обсуждении данной инициативы Франция будет настаивать на трех обязательных условиях, включая обеспечение безопасности страны при использовании ядерных вооружений другими государствами Европы. Также политик подчеркнул, что Франция не будет платить за безопасность других, а последнее слово при решении по использованию ядерного оружия всегда будет оставаться за самим Макроном.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Франции, что страна больше не сможет передавать Украине оружие, поскольку уже передала киевскому режиму все, что могла.