Shot: Доллары нового образца исчезли из российских банков

В российских банках доллары нового образца почти невозможно достать, а в обменниках выдают только те банкноты, которые приносят сами россияне. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил Shot со ссылкой на сотрудника банка.
— Нам их не привозят, им неоткуда взяться. Торгуем тем, что есть, — рассказал работник обменника.
В отделении Россельхозбанка на Тверской-Ямской улице новых долларов нет, в «Фора-банке» на Грузинском Вале купюры появляются редко, а в кассе «Финам» в Настасьинском переулке новые американские банкноты не появлялись уже два года, утверждают авторы публикации.
В обменнике «Трансстройбанка» присутствует небольшое количество долларов нового образца, но необходимо заплатить «комиссию за подбор купюр» — за каждые 100 долларов придется отдать дополнительные 200 рублей. По словам сотрудников касс, после сезона летних отпусков ситуация ухудшится: старые доллары во многих странах не принимают, поэтому российские туристы вывозят остатки новых купюр, передает Telegram-канал.
Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024-го. Валюту нового образца требуют в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары меняют с большим процентом.