Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался бывший президент Уругвая Хосе Мухика

Причиной смерти экс-главы Уругвая Хосе Мухики стало онкологическое заболевание.

Источник: Аргументы и факты

На 90-м году жизни скончался экс-глава Уругвая Хосе Мухика. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. О его кончине рассказал действующий президент страны Яманду Орси.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики», — написал он в соцсети X*.

Мухика — знаковая фигура для левых сил в Латинской Америке. В декабре минувшего года колумбийский лидер Густаво Петро и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетили бывшего коллегу в Уругвае и удостоили его высших государственных наград своих стран.

В январе Мухина объявил о том, что больше не будет бороться с раком и попрощался с соотечественниками. Он уточнил, что онкологическое заболевание с пищевода распространилось на печень, и этот недуг уже никак нельзя остановить.

Ранее стало известно о смерти вице-губернатора Смоленской области Алмаза Ахметшина. Ему было 58 лет.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.