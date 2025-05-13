Скончался бывший президент Уругвая Хосе Мухика

На 90-м году жизни скончался экс-глава Уругвая Хосе Мухика. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. О его кончине рассказал действующий президент страны Яманду Орси.
«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики», — написал он в соцсети X*.
Мухика — знаковая фигура для левых сил в Латинской Америке. В декабре минувшего года колумбийский лидер Густаво Петро и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетили бывшего коллегу в Уругвае и удостоили его высших государственных наград своих стран.
В январе Мухина объявил о том, что больше не будет бороться с раком и попрощался с соотечественниками. Он уточнил, что онкологическое заболевание с пищевода распространилось на печень, и этот недуг уже никак нельзя остановить.
Ранее стало известно о смерти вице-губернатора Смоленской области Алмаза Ахметшина. Ему было 58 лет.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.