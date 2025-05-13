Голый мужчина пролетел несколько этажей и упал на кондиционер в Подмосковье

В подмосковном Красногорске голый мужчина выпал из окна, пролетел несколько этажей и приземлился на кондиционер соседей, сообщает Пятый канал.
Одна из жительниц ЖК, в котором произошел инцидент, рассказала, что незадолго до этого из квартиры, откуда выпал мужчина, доносилась громкая музыка. Упавший, по словам соседей, является любовником хозяйки квартиры.
«Я так поняла, он начал ее склонять к половому акту. Она начала кричать, что ее там убивают, насилуют. Мой молодой человек поднялся наверх и начал стучать и говорить, что сейчас вызовет полицию», — рассказала соседка.
Очевидцы также сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выпал из окна, когда пытался скрыться.
Приземлился на уровне седьмого этажа. Оттуда в квартиру его затаскивали трое спасателей и сосед. Уточняется, что упавший мужчина весил порядка 100 кг.
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