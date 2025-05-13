МИД РФ: главным виновником катастрофы MH17 является киевский режим

«Именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом. Фальшь этого предлога впоследствии подтвердил Международный Суд ООН, указав, что ДНР и ЛНР не являлись террористическими организациями», — говорится в заявлении МИД РФ.