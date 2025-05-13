Киевский режим прикрывался гражданскими самолетами.
Главным виновником катастрофы рейса MH17 авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс» является киевский режим. Об этом сообщил МИД РФ.
«Именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом. Фальшь этого предлога впоследствии подтвердил Международный Суд ООН, указав, что ДНР и ЛНР не являлись террористическими организациями», — говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве отмечают, что Киев тогда отказался от закрытия воздушного пространства над зоной боевых действий. По факту Украина на тот момент использовала пассажирские самолёты для прикрытия своих бомбардировщиков.
Ранее Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал Россию ответственной за катастрофу рейса MH17 над восточной Украиной в 2014 году. На основе этого решения Нидерланды и Австралия пытаются рассмотреть вопрос о компенсациях родственникам погибших.