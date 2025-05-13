«Такого ещё не было на памяти человечества»: Орбан уличил оппозиционных политиков в сговоре с террористической СБУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с обращением к народу и парламенту в связи с зафиксированными попытками сорвать общевенгерский референдум по вступлению Украины в Евросоюз. Как сообщил глава правительства, сорвать этот суверенный опрос граждан пытаются украинские спецслужбы, которым помогает местная политическая оппозиция.
«Шпионский скандал является операцией украинских спецслужб, проведённой при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе», — заявил премьер Венгрии.
Также Орбан прямо обвинил Украину в попытках помешать суверенному, внутреннему делу Венгрии, которая сама в состоянии принимать решение — нужны ей украинцы в составе Евросоюза, или не нужны. Орбан отметил, что подобных наглых и вопиющих попыток вмешательства «ещё не было в истории человечества».
Ранее KP.RU сообщил, что Орбан предупредил оголтелых европолитиков о 100% вовлечении ЕС в прямой конфликт с Россией в случае, если Украина присоединиться к объединению.