«Такого ещё не было на памяти человечества»: Орбан уличил оппозиционных политиков в сговоре с террористической СБУ

Также Орбан прямо обвинил Украину в попытках помешать суверенному, внутреннему делу Венгрии, которая сама в состоянии принимать решение — нужны ей украинцы в составе Евросоюза, или не нужны. Орбан отметил, что подобных наглых и вопиющих попыток вмешательства «ещё не было в истории человечества».