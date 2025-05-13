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Названы неожиданные регионы России, ставшие популярными у туристов

Турэксперт Ломидзе: россияне стали чаще путешествовать в арктические регионы.

Источник: Комсомольская правда

Жители России стали чаще выбирать для путешествий нетривиальные направления — уже далеко не всех интересуют курорты, на которых отдыхали еще наши бабушки и дедушки. И даже горы и гастротуры, интерес к которым проснулся в последние годы, теперь считаются «попсой». Новым открытием в сфере туризма стали арктические регионы, об этом сообщила в беседе с NEWS.ru специалист в сфере туризма Майя Ломидзе.

— Что касается неожиданных открытий, то это растущий интерес к северу. Мы видим интерес к путешествиям в арктические регионы, в Мурманскую, Архангельскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Северную Карелию, — заявила эксперт.

По ее словам, россияне путешествуют в эти регионы не только в летний период, но и зимой.

Ранее KP.RU рассказал, что одно из первых мест, которое приходит на ум, если спрашивают, куда поехать в Мурманской области, безусловно, Териберка. Поморское село на берегу Баренцева моря давно привлекает к себе туристов со всего света особым природным колоритом, пропитанным духом Севера. Здесь действительно есть на что посмотреть.