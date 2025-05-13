Названы неожиданные регионы России, ставшие популярными у туристов

Жители России стали чаще выбирать для путешествий нетривиальные направления — уже далеко не всех интересуют курорты, на которых отдыхали еще наши бабушки и дедушки. И даже горы и гастротуры, интерес к которым проснулся в последние годы, теперь считаются «попсой». Новым открытием в сфере туризма стали арктические регионы, об этом сообщила в беседе с NEWS.ru специалист в сфере туризма Майя Ломидзе.