Трихолог дала советы по защите волос от седины

Сильный стресс и другие факторы влияют на организм и способны спровоцировать изменения в нем, в том числе, появление ранней седины. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-трихолог, дерматолог Марина Сон.
— Стресс провоцирует нарушения в энергетическом метаболизме и антиоксидантной защите, тормозя пигментацию волос, таким образом, поседеть от сильного стресса действительно можно, — приводит издание слова доктора.
По ее словам, для профилактики пагубного влияния стресса на организм важно соблюдать режим дня, правильно и сбалансированно питаться, ограничив употребление алкоголя. А также заниматься медитацией, дыхательной гимнастикой и проходить регулярные медосмотры.
Седина может появиться преждевременно также из-за наследственности или заболевания, например, витилиго, передает 360.ru.
Ранее Life.ru сообщил, что борьба с окислительным стрессом, вызванным курением и загрязнением окружающей среды, может замедлить процесс появления седины. Употребление богатой антиоксидантами пищи, такой как черника и орех пекан, способствует защите клеток и ДНК от повреждений.