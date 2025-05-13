«Очень много вранья»: Мать Паши Техника вышла на связь на фоне слухов о сыне

Мать скончавшегося рэпера Павла Ивлева, также известного под псевдонимом Паша Техник, Надежда Ивлева, высказалась о слухах вокруг музыканта. Она заявила в беседе с корреспондентом NEWS.ru, что о ее сыне после его смерти распространяется очень много лжи.
— За 40 дней на моего сына и на нас вылилось очень много негатива, вранья и грязи, — заявила мать Паши Техника.
Она также добавила, что хотела бы увековечить память о музыканте.
При этом, женщина не уточнила, в чем именно состоит неправда о рэпере. Напомним, 14 мая будет 40 дней со дня смерти артиста.
Как писал сайт KP.RU, андеграудный рэпер скончался в больнице в Таиланде 5 апреля. Исполнитель почти 10 дней пробыл в коме, из которой так и не вышел. Перед этим 40-летний музыкант, много лет страдавший наркотической зависимостью, употреблял запрещенные препараты. Директор Техника Марк Яровный, также известный как Флинк, 8 апреля сообщил, что отправка тела в Россию произошла. Транспортировка Техника обошлась в полмиллиона рублей, а пребывание в тайской больнице — почти в 3 миллиона рублей.