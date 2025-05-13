«Очень много вранья»: Мать Паши Техника вышла на связь на фоне слухов о сыне

Как писал сайт KP.RU, андеграудный рэпер скончался в больнице в Таиланде 5 апреля. Исполнитель почти 10 дней пробыл в коме, из которой так и не вышел. Перед этим 40-летний музыкант, много лет страдавший наркотической зависимостью, употреблял запрещенные препараты. Директор Техника Марк Яровный, также известный как Флинк, 8 апреля сообщил, что отправка тела в Россию произошла. Транспортировка Техника обошлась в полмиллиона рублей, а пребывание в тайской больнице — почти в 3 миллиона рублей.