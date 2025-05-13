Врач объяснил, почему не получается восполнить витамин D летом

Восполнить дефицит витамина D не получится даже летом, так как солнечной погоды не достаточно для получения необходимого объема витамина на весь год. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач, специалист в сфере биохимии и молекулярной биологии Константин Меркель.
— В солнечное лето дефицит витамина D все равно может оставаться распространенной проблемой, на это влияют использование солнцезащитных кремов, загрязнение воздуха в городах и другие факторы, — объяснил медик.
Доктор уточнил, что жители Скандинавии, где мало солнечных дней, страдают от дефицита витамина D гораздо реже, благодаря богатой жирной морской рыбе. Чтобы восполнить дефицит он посоветовал правильно питаться или употреблять БАДы, однако, делать это важно после консультации с врачом.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что боли в костях и суставах могут свидетельствовать о дефиците витамина D, он также способен вызвать постоянную усталость, слабость, снижение иммунитета, потерю волос, сухость кожи.
Еще одним важным свойством витамина D, по данным Life.ru, является поддержка ментального здоровья. Дефицит витамина может привести к развитию депрессии, повышению тревожности и других нарушений психики.
Кстати, дефицит витамина D также может вызывать тягу к сладкому, передает 360.ru.