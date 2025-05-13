Врач объяснил, почему не получается восполнить витамин D летом

Восполнить дефицит витамина D не получится даже летом, так как солнечной погоды не достаточно для получения необходимого объема витамина на весь год. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач, специалист в сфере биохимии и молекулярной биологии Константин Меркель.