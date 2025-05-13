ГД примет закон, расширяющий полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

13 мая в Госдуме прошло заседание комитета по транспорту, на котором рассмотрели законопроект, расширяющий полномочия Госавтоинспекции. Документ предусматривает ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей, включая возможность аннулирования водительских прав.
— Ключевое нововведение — расширение возможностей ГИБДД аннулировать уже выданные водительские удостоверения, — говорится в заявлении.
Процедура будет запускаться при выявлении медицинских противопоказаний, таких как снижение остроты зрения или другие серьезные заболевания, препятствующие вождению.
Водителей планируют направлять на повторное медицинское обследование. В случае подтверждения диагноза права аннулируются. Если водитель не явится на обследование, удостоверение будет считаться недействительным автоматически, передает «Коммерсантъ».
В России с начала мая вступили в силу важные нововведения, касающиеся владельцев автомобилей. В частности, значительно возросли суммы штрафов за слишком частые нарушения правил дорожного движения. Теперь если автомобилист решит «проскочить» на красный сигнал светофора, то ему придется заплатить 2500 рублей вместо прежних 1500. Кроме того, ужесточились санкции за остановку на пешеходном переходе — раньше сумма штрафа составляла тысячу рублей, но с 1 мая она возросла до трех тысяч рублей.