В России могут начать аннулировать ВУ по состоянию здоровья: вот почему

Основное нововведение законопроекта — создание механизма принудительного лишения водительских прав при выявлении опасных медицинских ограничений. Речь идет о таких состояниях, как: критическое снижение остроты зрения и другие патологии.
В случае выявления у автолюбителя медицинских противопоказаний ему будет назначено углублённое медицинское освидетельствование. Если диагноз подтвердится, ВУ аннулируется.
Напомним, что с 1 апреля 2025 года в России прекратило действие автоматическое продление ряда водительских удостоверений.