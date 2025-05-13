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В России могут начать аннулировать ВУ по состоянию здоровья: вот почему

В Госдуме хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

Полномочия ГИБДД могут расширить. Так, комитет Госдумы по транспорту провел предварительное обсуждение законопроекта, направленного на усиление роли ГИБДД в мониторинге состояния здоровья водительского состава. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основное нововведение законопроекта — создание механизма принудительного лишения водительских прав при выявлении опасных медицинских ограничений. Речь идет о таких состояниях, как: критическое снижение остроты зрения и другие патологии.

В случае выявления у автолюбителя медицинских противопоказаний ему будет назначено углублённое медицинское освидетельствование. Если диагноз подтвердится, ВУ аннулируется.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года в России прекратило действие автоматическое продление ряда водительских удостоверений.