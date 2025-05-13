В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии

«Надо было этой молодой маме хотя бы подумать, что ей предлагают уничтожить имущество, принадлежащее силовому ведомству. Кто бы что ей ни сказал на том конце провода, она должна была соображать головой, что она идет совершать преступление. Кроме того, что она будет нести материальную ответственность, она еще будет нести уголовную ответственность. А она шла, слепо выполняла все указания», — заявил Игнатов.