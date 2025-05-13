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«Раздражают»: Украинский паралимпийский чемпион вышел из себя из-за успехов россиян

Украинский пловец-паралимпиец Денис Остапченко прокомментировал участие россиян в нейтральном статусе в этапе мировой серии по плаванию, организованной Международным паралимпийским комитетом. По его словам, российские спортсмены «раздражают».

Источник: Life.ru

«К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не “нейтралы” и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта. Они несут в него свою культуру и пропаганду», — заявил паралимпиец.

По итогам турнира российская команда завоевала девять наград: дважды поднималась на высшую ступень пьедестала, пять раз становилась второй и дважды — третьей.

Ранее украинский хоккеист Эдуард Захарченко впал в истерику после рекорда российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он пожелал, чтобы Овечкину «оторвало ноги, и он не смог добиться успеха». Депутат Дмитрий Свищёв назвал недалёким украинского вратаря после его слов.