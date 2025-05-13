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Актер Алексей Чадов обвинил бывшего друга в подделке документов

Актер Алексей Чадов обвинил продюсера Максима Боева, с которым ранее дружил, в подделке документов. Конфликт между ними разгорелся вокруг фильма «За Палыча!», из-за которого стороны теперь судятся. Об этом сообщает Shot.

Актер Алексей Чадов обвинил продюсера Максима Боева, с которым ранее дружил, в подделке документов. Конфликт между ними разгорелся вокруг фильма «За Палыча!», из-за которого стороны теперь судятся. Об этом сообщает Shot.

По словам Чадова, сотрудничество с Боевым началось в 2021 году. Фильм уже вышел в прокат, однако гонорар за сценарную работу, утверждает актер, он так и не получил. Боев первым подал иск, обвинив Чадова в том, что тот не обеспечил привлечение нужного объема инвестиций. В ответ Чадов подал встречное заявление, потребовав выплатить 75 миллионов рублей.

На прошедшем заседании, как сообщил актер, в суд были представлены документы с якобы поддельной подписью, согласно которым он уже получил деньги. По его словам, он никогда не видел этих бумаг, не знаком ни с договором, ни с его условиями.

Судебное разбирательство продолжается уже год. Следующее заседание назначено на июль, передает Telegram-канал.

С подобными обвинениями выступила и французская журналистка Наташа Рэй, осужденная за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, якобы родилась мужчиной*, заявила о намерении подать иск в суд и обвинить супругу президента в подделке документов.

*ЛГБТ — движение, которое признано экстремистским и запрещено на территории России.