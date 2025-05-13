Актер Алексей Чадов обвинил бывшего друга в подделке документов

По словам Чадова, сотрудничество с Боевым началось в 2021 году. Фильм уже вышел в прокат, однако гонорар за сценарную работу, утверждает актер, он так и не получил. Боев первым подал иск, обвинив Чадова в том, что тот не обеспечил привлечение нужного объема инвестиций. В ответ Чадов подал встречное заявление, потребовав выплатить 75 миллионов рублей.