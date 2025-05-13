Главным виновником крушения малайзийского Boeing, который выполнял рейс MH17, является Украина, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.
«Российская сторона, разумеется, продолжает выражать глубочайшее сочувствие родственникам жертв катастрофы МН17. Однако необходимо чётко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим. Именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом», — заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что фальшь такого предлога подтвердил Международный Суд Организации Объединённых Наций. В суде подчеркнули, что Донецкая и Луганская народные республики не являлись «террористическими организациями».
«Именно Киев осуществлял жестокие бомбардировки Донецка, Луганска и других городов Донбасса, убивая мирных жителей, в том числе женщин и детей», — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что именно киевский режим не стал полностью закрывать воздушное пространство над зо