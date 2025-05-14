В Ленобласти начнут активнее бороться с борщевиком

В Ленинградской области в 2025 году планируется увеличить площадь территории, обрабатываемой от борщевика, на 10%. Это станет возможным благодаря участию дополнительных 24 муниципалитетов в региональной программе борьбы с опасным сорняком после дополнительного отбора комитета по АПК, сообщили в пресс-службе Правительства региона.