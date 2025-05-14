В Ленобласти начнут активнее бороться с борщевиком

В Ленинградской области в 2025 году планируется увеличить площадь территории, обрабатываемой от борщевика, на 10%. Это станет возможным благодаря участию дополнительных 24 муниципалитетов в региональной программе борьбы с опасным сорняком после дополнительного отбора комитета по АПК, сообщили в пресс-службе Правительства региона.
В 2025 году работы по уничтожению борщевика сертифицированными химическими препаратами будут проводиться в 111 поселениях и охватят больше 6,1 тысячи гектар, — уточнили в Администрации Ленобласти.
Программа направлена на эффективное решение проблемы распространения борщевика, который представляет опасность для здоровья людей и экологии. Для того чтобы муниципалитет мог войти в программу, необходимо подать заявку через портал «Госуслуги. Решаем вместе» либо обратиться в местную администрацию.