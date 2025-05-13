У Байдена обнаружили узел в предстательной железе

Ранее предположения о неспособности Байдена выполнять свои обязанности на посту главы государства появлялись еще во время его президентского срока. Так, в конце декабря 2024 года предприниматель Илон Маск обеспокоился состоянием здоровья политика и усомнился в том, что он вообще жив.