Школьный автопарк Калининградской области получил новые автобусы

Транспорт был приобретен за счет средств федерального бюджета и распределен по школам в девяти муниципалитетах региона. До начала нового учебного года ожидается поступление еще семи единиц транспорта.
13 мая губернатор Алексей Беспрозванных вручил ключи от девяти новых автобусов. По словам главы региона, школьный автопарк полностью обновлен, а в следующем году планируется получить дополнительно 15 единиц транспорта.
На сегодняшний день организованная перевозка школьников осуществляется в 20 муниципальных образованиях. В текущем учебном году 387 автобусов обслуживают 314 маршрутов, перевозя 16,4 тысячи школьников. Благодаря обновлению автопарка его средний возраст снизился с 8,8 до 5,5 лет.
Все школьные автобусы оснащены системами ГЛОНАСС/GPS для круглосуточного мониторинга, соответствуют повышенным требованиям безопасности и регулярно проходят техническое обслуживание.
Новый транспорт позволит не только обеспечить комфортную доставку детей до школ, но и организовать выездные внеурочные занятия, включая посещение спортивных и культурных учреждений.