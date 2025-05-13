Макрон: Франция отдала «все, что могла», и не может наращивать поставки

— Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее — это та самая военная экономика. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы также не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности, — сказал он.