Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна исчерпала возможности по поставкам вооружения Украине из собственных запасов. По его словам, дальнейшие поставки могут угрожать национальной безопасности Франции.
— Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее — это та самая военная экономика. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы также не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности, — сказал он.
Макрон добавил, что Франция даже изъяла ранее проданные другим странам орудия, чтобы передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что Париж сделал все возможное в вопросе помощи.
Также президент напомнил об обучении украинской бригады, которая получила название «Анна Киевская» и уже направлена на фронт. При этом он не упомянул о проблемах внутри этого подразделения, передает ТАСС.
27 апреля президент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ также заявил, что Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, чтобы не потерять Черноморское побережье.