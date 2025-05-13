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Макрон: Франция отдала «все, что могла», и не может наращивать поставки

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна исчерпала возможности по поставкам вооружения Украине из собственных запасов. По его словам, дальнейшие поставки могут угрожать национальной безопасности Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна исчерпала возможности по поставкам вооружения Украине из собственных запасов. По его словам, дальнейшие поставки могут угрожать национальной безопасности Франции.

— Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее — это та самая военная экономика. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы также не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности, — сказал он.

Макрон добавил, что Франция даже изъяла ранее проданные другим странам орудия, чтобы передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что Париж сделал все возможное в вопросе помощи.

Также президент напомнил об обучении украинской бригады, которая получила название «Анна Киевская» и уже направлена на фронт. При этом он не упомянул о проблемах внутри этого подразделения, передает ТАСС.

27 апреля президент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ также заявил, что Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, чтобы не потерять Черноморское побережье.