Мэр Новочеркасска Юрий Лысенко задержан по подозрению во взяточничестве

По данным источника 161.RU, силовики проводят обыски в офисе и по месту жительства главы администрации. В отношении Лысенко возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам», — отметил региональный кабмин.
А ранее стало известно, что начальник ленинградского филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамир Гильфанов осуждён за получение взятки при исполнении госконтракта. Суд приговорил его к трём годам тюремного заключения и штрафу в два миллиона рублей.