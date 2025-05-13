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Мэр Новочеркасска Юрий Лысенко задержан по подозрению во взяточничестве

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко задержан сотрудниками ростовского УФСБ по подозрению в получении взятки. Проводятся следственные действия, сообщил пресс-центр регионального правительства.

Источник: Life.ru

По данным источника 161.RU, силовики проводят обыски в офисе и по месту жительства главы администрации. В отношении Лысенко возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам», — отметил региональный кабмин.

А ранее стало известно, что начальник ленинградского филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамир Гильфанов осуждён за получение взятки при исполнении госконтракта. Суд приговорил его к трём годам тюремного заключения и штрафу в два миллиона рублей.