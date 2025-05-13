ТАСС: по подозрению во взятке задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко

В Ростовской области задержан мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Чиновника подозревают в получении взятки, информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что задержание осуществили сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
«Юрий Лысенко задержан по подозрению в нарушении ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сказано в публикации.
Также отмечается, что один из подчиненных Лысенко стал фигурантом уголовного дела по посредничеству в получении взятки.
Ранее экс-главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина осудили по делу о взятке. Ему назначили штраф в размере 3 миллиона рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности.
Также сообщалось, что ФСБ арестовала бывшего чиновника Росморречфлота за получение взятки в Москве. Размер взятки, которую он получил и присвоил, в общей сумме составляет более 8,5 млн рублей.