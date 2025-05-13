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WP: В состав делегации России в Стамбуле войдут Лавров и Ушаков

Одними из представителей России на встречах, организованных Турцией, станут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в дипломатических кругах.

Одними из представителей России на встречах, организованных Турцией, станут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что именно Лавров и Ушаков будут курировать переговоры, направленные на завершение конфликта на территории Украины. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Собеседники издания подчеркивают, что основная цель присутствия российских представителей — участие в диалоге по прекращению боевых действий.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу 15 мая. После этого его американский коллега Дональд Трамп подчеркнул, что Киев обязан незамедлительно согласиться на предложенные Москвой прямые переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил, что лично будет ждать Путина в Турции, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что темой возможной встречи по Украине в Стамбуле станет вопрос о том, как обеспечить надежное устойчивое урегулирование конфликта. Дипломат также отметил, что Москва готова вести переговоры с Киевом серьезно и ответственно.