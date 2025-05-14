Что можно и нельзя делать в день Еремея 14 мая, который называют Запрягальник

Православная церковь 14 мая вспоминает пророка Иеремия. В народе принято отмечать день Еремея. Вместе с тем есть еще одно название — Запрягальник. Все дело в том, что в указанную дату начинали полевые работы и для пахоты запрягали лошадей.
Что нельзя делать 14 мая.
Не следует на 14 мая планировать важные финансовые переговоры. Предки верили, что они не принесут ожидаемого результата. Кроме того, день не подходит для пересаживания комнатных растений. Не рекомендуется давать взаймы. Это может обернуться неудачами.
Что можно делать 14 мая.
По традиции, в названную дату начинали полевые работы и активную пахоту. Кроме того, у святого просили помощи в проведении озвученных работ.
Согласно приметам, звездное небо говорит, что лето окажется ветреным и сухим. Если же 14 мая жара, то лето будет прохладным.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал надежду на потепление в Беларуси на неделе с 12 по 18 мая.
Кстати, минчанка в 54 года впервые стала мамой.
Вместе с тем Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси: «Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время».
А еще большие выходные по четыре дня подряд ждут белорусов в июле и декабре 2025.