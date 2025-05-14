Календарь на 14 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот праздник отмечали на Руси в честь одного из четырех великих ветхозаветных пророков — святого Иеремии. По традиции в это время в полях шли активные работы: крестьяне пахали, сеяли. А чтобы дела шли успешно — в молитвах просили поддержки у святого Иеремии. Считалось, что чем лучше трудится человек в этот день, тем более щедрый урожай он получит. А еще на Еремея Запашника было не принято давать деньги взаймы, чтобы самому потом не остаться без хлеба.