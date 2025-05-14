День большого бодуна и День смешных нелепиц: какие праздники отмечают в России и мире 14 мая

День смешных нелепиц отмечается в России. Нелепица — это выдуманная смешная история, рассказывающая о событиях, которые никогда не могли произойти в реальной жизни. В этот праздник принято рассказывать как детям, так и взрослым не только нелепицы или небылицы, но и реальные забавные истории. В этот день также принято перечитывать классиков детской литературы, которые часто писали нелепицы в стихотворной форме.