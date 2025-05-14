День большого бодуна и День смешных нелепиц: какие праздники отмечают в России и мире 14 мая

14 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День большого бодуна, День смешных нелепиц и Международный день чихуахуа.
День большого бодуна.
День большого бодуна инициировали для пропаганды здорового образа жизни. В этот праздник принято делиться способами побороть похмелье, а также пересматривать свой образ жизни, обратив внимание на свое здоровье.
День смешных нелепиц.
День смешных нелепиц отмечается в России. Нелепица — это выдуманная смешная история, рассказывающая о событиях, которые никогда не могли произойти в реальной жизни. В этот праздник принято рассказывать как детям, так и взрослым не только нелепицы или небылицы, но и реальные забавные истории. В этот день также принято перечитывать классиков детской литературы, которые часто писали нелепицы в стихотворной форме.
Международный день чихуахуа.
Цели Международного дня чихуахуа — повышение уровня знаний об этой породе собак, подчеркивание их роли в жизни людей, а также пропаганда ответственного содержания и ухода за мелкими породами собак. В этот день владельцы чихуахуа делятся фотографиями и историями о своих питомцах, покупают им лакомства и новые игрушки. Также проводятся конкурсы среди этих собак и благотворительные акции, устраиваются шоу с чихуахуа в ярких нарядах и многое другое.