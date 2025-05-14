Народный календарь. На что принято гадать на Пелагию Заступницу, 17 мая

Православные 17 мая чтут мученицу Пелагию Тарсийскую. Она была очень красивой и образованной, поэтому римский император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего приемного сына. Однако Пелагия отказалась. Тогда император сам захотел взять ее в жены, но и в этом случае последовал отказ. За это она поплатилась жизнью.