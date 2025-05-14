Народный календарь. На что принято гадать на Пелагию Заступницу, 17 мая

Православные 17 мая чтут мученицу Пелагию Тарсийскую. Она была очень красивой и образованной, поэтому римский император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего приемного сына. Однако Пелагия отказалась. Тогда император сам захотел взять ее в жены, но и в этом случае последовал отказ. За это она поплатилась жизнью.
В народном календаре этот день получил название Пелагия Заступница. В эту дату было принято гадать на картах и получать предсказания. Девушки спрашивали о будущем муже, отношениях, любви и семейной жизни.
В этот день также запрещено обижать ворон, в противном случае Пелагия может лишить женщину своего любимого и наслать болезни и финансовые проблемы.
Приметы погоды:
Если солнце 17 мая ясно взошло, то и лето будет безоблачным.
Если в эту дату воробьи сбиваются в стайки, то стоит ожидать резкой смены погоды.
Большое количество майских жуков говорит о скорой засухе.
Если в этот день идет ливень, то урожай будет хорошим.
Именины отмечают: Кирилл, Пелагея, Исаакий, Климент, Леонтий, Иван, Мария, Никита, Николай, Никифор.