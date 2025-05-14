В ста одежках: Канны открылись скандалом

— Я решила с гордостью и радостью поддержать русских дизайнеров. Мои выходы в Galina Podzolko обещают быть олицетворением женственности, поддерживающей русские мотивы в тканях. А выходы в бренде Vassa&Co — это, как всегда, про желание подчеркнуть мою природную строгость и дерзость. Новые вводные про дресс-код удивили, но учитывая последние очень откровенные выходы звезд может и стоило поставить такое ограничение. Всё же должны быть рамки на празднике, который создан во имя такого искусства, как кино. В мои планы не входили такие образы, поэтому я с легкостью двигаюсь по намеченному плану, — сказала она «Известиям».