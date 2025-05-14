«Несите салфетку»: Захарова пошутила над словами Макрона об Украине

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что страна исчерпала возможности по поставкам вооружения Украине из собственных запасов. По его словам, дальнейшие поставки могут угрожать национальной безопасности Франции. Макрон добавил, что Франция даже изъяла ранее проданные другим странам орудия, чтобы передать их Вооруженным силам Украины. Он подчеркнул, что Париж сделал все возможное в вопросе помощи.