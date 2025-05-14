Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.
Макарон: «В Украине на карту поставлена наша безопасность». Несите салфетку, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что страна исчерпала возможности по поставкам вооружения Украине из собственных запасов. По его словам, дальнейшие поставки могут угрожать национальной безопасности Франции. Макрон добавил, что Франция даже изъяла ранее проданные другим странам орудия, чтобы передать их Вооруженным силам Украины. Он подчеркнул, что Париж сделал все возможное в вопросе помощи.
Также президент напомнил об обучении украинской бригады, которая получила название «Анна Киевская» и уже направлена на фронт. При этом он не упомянул о проблемах внутри этого подразделения.
27 апреля президент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ также заявил, что Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, чтобы не потерять Черноморское побережье.