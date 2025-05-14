Любимый дирижер Путина объяснил международные отношения примером из музыки

«Ситуация в мире будет выглядеть примерно так, когда артисты Большого театра и Мариинского театра посвящают сотни часов исполнению музыки Чайковского или Мусоргского или Прокофьева или Римского-Корсакова вот таким должен быть весь мир. В этом плане наши усилия, мне кажется, будут примером для всех, особенно для политиков в огромном мировом пространстве. Мы не делим композиторов, а это великие композиторы на наших и не наших, на правильных или не правильных. Это глупо, это творческое самоубийство отказываться от музыки величайшего автора, например Моцарта. Только потому что из страны, которая вот так прямо не поддерживает какие-то политические процессы», — подчеркнул Валерий Гергиев.