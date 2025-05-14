Любимый дирижер Путина объяснил международные отношения примером из музыки

Гергиев принял участие в заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров в Кремле.
В мировой политике, как и в музыке, не должно быть разделений на «своих» и «чужих» — подобный подход является проявлением творческого самоубийства и не способствует развитию. Об этом заявил в беседе с URA.RU дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев — одним из самых уважаемых президентом РФ Владимиром Путиным культурных деятелей.
«Ситуация в мире будет выглядеть примерно так, когда артисты Большого театра и Мариинского театра посвящают сотни часов исполнению музыки Чайковского или Мусоргского или Прокофьева или Римского-Корсакова вот таким должен быть весь мир. В этом плане наши усилия, мне кажется, будут примером для всех, особенно для политиков в огромном мировом пространстве. Мы не делим композиторов, а это великие композиторы на наших и не наших, на правильных или не правильных. Это глупо, это творческое самоубийство отказываться от музыки величайшего автора, например Моцарта. Только потому что из страны, которая вот так прямо не поддерживает какие-то политические процессы», — подчеркнул Валерий Гергиев.
Дирижер отметил, что исполнители российских театров регулярно обращаются к произведениям как отечественных, так и зарубежных композиторов. По его мнению, такой подход способствует взаимопониманию между народами и может стать примером для международного сообщества.
Путин назвал Большой и Мариинский театры символами страны, а также предметом национальной гордости и мировыми центрами музыкального искусства. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров, которое проходит в Кремле.