Косметолог объяснила, как правильно подбирать солнцезащитный крем

— Первый и второй фототипы характеризуются светлой кожей и волосами, для них подходят средства с SPF 50+. Третий и четвертый фототипы отличаются средней смуглостью, они кареглазые и темноволосые, подходит SPF 30−50. Пятый и шестой фототипы — это смуглая или темная кожа, SPF — 15−30, — считает эксперт.