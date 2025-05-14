Косметолог объяснила, как правильно подбирать солнцезащитный крем

Летом важно пользоваться солнцезащитным кремом, выбирать его важно, исходя из особенностей кожи. В частности, важно обращать внимание на цвет глаз и волос, а также на жирность кожи, об этом сообщила в беседе с NEWS.ru косметолог-эстетист Наталья Рябинова.
— Первый и второй фототипы характеризуются светлой кожей и волосами, для них подходят средства с SPF 50+. Третий и четвертый фототипы отличаются средней смуглостью, они кареглазые и темноволосые, подходит SPF 30−50. Пятый и шестой фототипы — это смуглая или темная кожа, SPF — 15−30, — считает эксперт.
Косметолог добавила, что для сухой кожи лица достаточного солнцезащитного крема, для жирной кожи подойдет флюид или эмульсия. Спрей можно использовать для ухода за кожей детей.
KP.RU отметил, что летом хочется чаще бывать на открытом воздухе и демонстрировать красивый ровный загар тела. Но важно в погоне за бронзовым цветом кожи не навредить ей и уберечь от пагубного воздействия прямых солнечных лучей. Кремы для загара на солнце позволяют сохранить здоровье дермы: защитить ее от ожогов, фотостарения, пигментации, нарушения водного баланса и аллергических реакций.