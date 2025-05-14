Экс-игрок «Крыльев» и «МЮ» А. Канчельскис: «Акрону» стоит сохранить А. Дзюбу

Бывший российский футболист уверен: 36-летний форвард не подведет команду, если с ним подпишут новый контракт.
Нынешнее соглашение «Акрона» с Артемом Дзюбой истечет после этого розыгрыша Премьер-лиги. Ранее представитель нападающего говорил, что с командой идут переговоры. Добавил: «красно-черные» у 24-го номера в приоритете.
При этом экс-игрок «Крыльев Советов» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подчеркнул: форвард тольяттинцев уже проявил себя как лидер и помог местному клубу сохранить прописку в элите в дебютном сезоне.
«Думаю, не помешает, если еще год поиграет, не подведет и хуже не будет», — сказал бывший футболист журналисту издания «Спорт день за днем».
Недавно суперкомпьютер оценил шансы «Акрона» на попадание в топ-8 РПЛ.
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