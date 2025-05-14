Дизайн новой сторублевой купюры необходимо изменить, чтобы учесть в нем новые регионы. С соответствующей инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Соответствующее обращение народный избранник направил в Центробанк, документ также оказался в распоряжении издания NEWS.ru. — Полагаю целесообразным начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России, — говорится в документе. Уточняется, что на одной из сторон новой купюры, по задумке дизайнеров, изображена карта России, но в старом варианте. Предлагается добавить к ней ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. Народный избранник отмечает, что произвести замену банкнот можно «в плановом режиме», то есть не единовременно, а по мере износа купюр. KP.RU напомнил, что летом 2022 года в рамках денежной реформы Центробанк показал модернизированную 100-рублевую купюру. У банкноты стал новый дизайн и усиленные защитные свойства. Кроме того, она покрыта лаком. Износостойкость примерно на треть больше. Отмечалось, что новая сторублевка посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату, который находится в Тверской области.