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Экс-главу ЦБ Геращенко похоронят 14 мая на Троекуровском кладбище

Названы дата и место церемонии прощания финансистом Виктором Геращенко.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания с Виктором Геращенко — советским и российским экономистом, экс-главой Центробанка — состоится 14 мая на Троекуровском кладбище столицы. Об этом информируют РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Геращенко похоронят завтра на Троекуровском кладбище», — передал собеседник агентства.

Напомним, что финансист скончался в возрасте 87 лет. Геращенко был единственным человеком, который четыре раза возглавлял Центробанк.

Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин в беседе с KP.RU оценил вклад Геращенко в российскую экономику. Так, Степашин отметил, что об экономисте у него остались только хорошие воспоминания. Экс-председатель также уточнил, что Геращенко был высочайшим профессионалом и прекрасным человеком.