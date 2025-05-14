Экс-главу ЦБ Геращенко похоронят 14 мая на Троекуровском кладбище

Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин в беседе с KP.RU оценил вклад Геращенко в российскую экономику. Так, Степашин отметил, что об экономисте у него остались только хорошие воспоминания. Экс-председатель также уточнил, что Геращенко был высочайшим профессионалом и прекрасным человеком.