Главу Новочеркасска заподозрили в получении более восьми миллионов рублей взятки

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко подозревается в получении взятки на сумму свыше восьми миллионов рублей от представителя строительной компании. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.
Ранее в пресс-центре правительства региона подтвердили, что чиновник был задержан, а местные власти сотрудничают со следственными органами и оказывают полное содействие в расследовании.
— По версии следствия, в 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчинённого получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более восьми миллионов рублей, — говорится в сообщении.
По версии следствия, взятка была передана за включение школы, построенной на участке предпринимателя, в программу комплексного развития территорий и обеспечение финансирования объекта за счет бюджета. Против Лысенко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, а против его подчинённого — по статье о посредничестве во взяточничестве, передает Telegram-канал Ростовского Следкома.
Недавно стало известно, что бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, обвиняемый в коррупции, получал взятки в виде денег, имущества, услуг, а также зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну.