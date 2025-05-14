Главу Новочеркасска заподозрили в получении более восьми миллионов рублей взятки

По версии следствия, взятка была передана за включение школы, построенной на участке предпринимателя, в программу комплексного развития территорий и обеспечение финансирования объекта за счет бюджета. Против Лысенко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, а против его подчинённого — по статье о посредничестве во взяточничестве, передает Telegram-канал Ростовского Следкома.