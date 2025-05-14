Глава северного командования ВС США заявил о возможности конфликта с Россией

Кроме того, недавно стало известно, что Уиткофф планирует передать Владимиру Путину план по мирному урегулирования военного конфликта на Украине, состоящий из 22 пунктов. Подготовленная США, Европой и Украиной стратегия включает ряд предложений, в том числе о полном 30-дневном прекращении огня.