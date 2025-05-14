Глава северного командования ВС США заявил о возможности конфликта с Россией

Генерал Грегори Гийо, возглавляющий Северное командование Вооруженных сил США, заявил в Конгрессе, что ситуация на Украине по-прежнему содержит потенциальные сценарии, способные привести к прямому столкновению между США и Россией.
— Остается несколько вероятных путей, по которым (конфликт на Украине — прим. «ВМ») может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами, — заявил Гийо.
Спецпосланник главы США Стив Уиткофф заявил, что мирного соглашения по Украине невозможно будет добиться без одобрения российского лидера Владимира Путина.
Кроме того, недавно стало известно, что Уиткофф планирует передать Владимиру Путину план по мирному урегулирования военного конфликта на Украине, состоящий из 22 пунктов. Подготовленная США, Европой и Украиной стратегия включает ряд предложений, в том числе о полном 30-дневном прекращении огня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в свою очередь призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Москвой.