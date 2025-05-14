Экс-главу ЦБ Геращенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище

Экс-главу Центробанка Геращенко похоронят в среду.
Бывший председатель Центробанка России Виктор Геращенко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с известным экономистом состоится в среду, 14 мая.
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«Геращенко похоронят завтра на Троекуровском кладбище», — сообщил собеседник РИА Новости. Советский и российский экономист, банкир и финансист Геращенко скончался 11 мая на 88-м году жизни.
Информацию о его кончине журналистам подтвердил источник, осведомленный о ситуации в его семье. Виктор Геращенко занимал пост председателя Центрального банка России в 1992—1994 и 1998−2002 годах. Он также был председателем правления Госбанка СССР и сыграл значительную роль в формировании современной банковской системы страны.