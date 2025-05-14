Экс-главу ЦБ Геращенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище

Информацию о его кончине журналистам подтвердил источник, осведомленный о ситуации в его семье. Виктор Геращенко занимал пост председателя Центрального банка России в 1992—1994 и 1998−2002 годах. Он также был председателем правления Госбанка СССР и сыграл значительную роль в формировании современной банковской системы страны.