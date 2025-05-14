Продюсер раскрыл, что стало причиной развода Михаила Галустяна с женой Викторией

Поклонники подозревают, что Галустян сблизился с молодой визажисткой Миленой, которая участвовала с ним в одном из реалити. Девушка недавно объявила о беременности, не уточнив, кто отец. Однако на нападки в сети ответила резко: «Я не имею отношения к этой истории». Сами Михаил и Виктория слухи о третьих лицах в их разрыве не комментируют.