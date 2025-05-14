Продюсер раскрыл, что стало причиной развода Михаила Галустяна с женой Викторией

Супруга Михаила Галустяна Виктория подала на развод после почти 18 лет брака. Причины они не раскрывают, но в сети и окружении звезды обсуждают разные версии. Некоторые уверены, что дело в чрезмерной любвеобильности юмориста.
— В последнее время Миша всерьез занялся своей внешностью, все заметили, как он похудел. До меня периодически доносились слухи о его увлечениях то одной красоткой, то другой. Думаю, жена просто устала от любвеобильности Михаила и подала на развод. Все уверены, что у Галустяна новая любовь, — рассказал KP.RU продюсер Сергей Дворцов, бывший директор Пьера Нарцисса.
Поклонники подозревают, что Галустян сблизился с молодой визажисткой Миленой, которая участвовала с ним в одном из реалити. Девушка недавно объявила о беременности, не уточнив, кто отец. Однако на нападки в сети ответила резко: «Я не имею отношения к этой истории». Сами Михаил и Виктория слухи о третьих лицах в их разрыве не комментируют.
По информации KP.RU, официальный развод Михаила и Виктории Галустян состоялся еще в январе. Около четырех месяцев пара не афишировала свой разрыв. Возможно, все это время они решали вопросы, связанные с разделом имущества.