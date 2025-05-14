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В Росконгрессе считают, что общественный раскол в Молдове создает риск конфликта

Росконгресс предупредил о рисках конфликта в Молдавии.

Источник: Комсомольская правда

Согласно аналитическому докладу Росконгресса «На пути к дезинтеграции: как иностранные интересы разрушают Молдавию», глубокий раскол в молдавском обществе по вопросу евроинтеграции может привести к эскалации напряженности и полномасштабному конфликту. С документом ознакомились РИА Новости.

«Население республики фактически разделено на два непримиримых лагеря: сторонников евроинтеграции и тех, кто выступает за сбалансированную внешнюю политику с сохранением связей с Россией и государствами ЕАЭС», — информирует доклад.

При этом там подчеркнули, что в стране наблюдается политическая нестабильность, усугубляемая острыми разногласиями среди граждан.

Согласно анализу экспертов, действующая молдавская администрация под руководством Майи Санду проводит последовательный курс на сближение с Евросоюзом, ставя стратегическую цель — вступление страны в ЕС к 2030 году.

Ранее KP.RU писал, что Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул могут отстранить от должности после 25 мая.