Правоохранительные органы задержали главу Новочеркасска

В правительстве уточнили, что он подозревается в получении свыше восьми миллионов рублей. В пресс-службе СК РФ заявили представителям средств массовой информации, что речь идёт о взятке «в виде земельного участка и оказания услуг по строительству на нём жилого дома» на сумму более восьми миллионов рублей.