Вдову Гайдая Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве

Церемония прощания с заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду 14 мая. По желанию родственников Гребешковой прощание будет закрытым. Однако все желающие смогут проститься с ней на Кунцевском кладбище, где актриса будет похоронена рядом с супругом Леонидом Гайдаем, информирует ТАСС со ссылкой на внучку Гребешковой Ольгу Худякову.