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Вдову Гайдая Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве

Церемония прощания с Ниной Гребешковой по решению семьи будет закрытой.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания с заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду 14 мая. По желанию родственников Гребешковой прощание будет закрытым. Однако все желающие смогут проститься с ней на Кунцевском кладбище, где актриса будет похоронена рядом с супругом Леонидом Гайдаем, информирует ТАСС со ссылкой на внучку Гребешковой Ольгу Худякову.

Сообщается, что похороны пройдут в 12.00.

Напомним, Нины Гребешковой не стало 10 мая 2025 года. Актрисе было 94 года. Причины смерти Гребешковой не разглашались.

Нина Гребешкова сыграла в кино более 130 ролей. Она была супругой советского режиссера Леонида Гайдая и запомнилась зрителям в том числе и по ролям в его фильмах.

Брак Гребешковой и Гайдая продлился 40 лет. Об истории любви и совместной жизни режиссера и актрисы читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что наследство Гребешковой и Гайдая достанется их единственной дочери.