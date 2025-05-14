Британец по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет

Ранее стало известно, что во Франции разыскивали заключенного, который оказался на свободе из-за ошибки в тюрьме. Речь идет о 25-летнем осужденном, приговоренном сначала к 15 месяцам за нарушения ПДД, а затем к 10 годам строгого режима за кражу с применением насилия, приведшую к смерти в 2019 году.