Британец по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет

Британец Питер Салливан провел в тюрьме 38 лет за преступление, которого не совершал. Об этом сообщает The Guardian.
Мужчину, которому сейчас 68 лет, осудили в 1987 году за убийство девушки на северо-западе Англии. Салливан с самого начала отрицал свою причастность к преступлению, однако его защите дважды не удавалось добиться пересмотра дела.
Недавняя экспертиза установила, что ДНК Салливана отсутствует в сохранившихся образцах с места происшествия. Вместо этого анализ выявил генетический материал другого, до сих пор не установленного мужчины.
Апелляционный суд Великобритании полностью снял обвинения с Питера Салливана, и в ближайшее время он будет освобожден. Это дело уже называют самой продолжительной судебной ошибкой в истории страны, передает издание.
Ранее стало известно, что во Франции разыскивали заключенного, который оказался на свободе из-за ошибки в тюрьме. Речь идет о 25-летнем осужденном, приговоренном сначала к 15 месяцам за нарушения ПДД, а затем к 10 годам строгого режима за кражу с применением насилия, приведшую к смерти в 2019 году.