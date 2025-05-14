В Самарской области ожидают град, грозу и дождь днем 14 мая

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в губернии в среду.
Специалисты местного учреждения сообщают, что днем 14 мая в Самарской области сохранится облачность с прояснениями. Прогнозируют дождь. На некоторых участках ожидают град и грозу.
Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов по Цельсию. Обещают северо-восточный и северо-западный ветры с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. В случае непогоды поднимутся до 15−20.
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