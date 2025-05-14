Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ультиматумы союзников Украины оказались безрезультатными, и теперь все вопросы обсуждаются напрямую в Стамбуле, без выдвижения предварительных условий.
— Ну, и понятно же, да — что коалиция нанюханных все? После угроз, озвученных в Киеве, ультиматума и прочих петушиных криков — (президент Украины Владимир) Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий, — сказал Дубинский.
Он также обратился к европейским лидерам с призывом прекратить угрозы, отметив, что подобные заявления вызывают лишь насмешки, передает РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу 15 мая. После этого его американский коллега Дональд Трамп подчеркнул, что Киев обязан незамедлительно согласиться на предложенные Москвой прямые переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил, что лично будет ждать Путина в Турции, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что темой возможной встречи по Украине в Стамбуле станет вопрос о том, как обеспечить надежное устойчивое урегулирование конфликта. Дипломат также отметил, что Москва готова вести переговоры с Киевом серьезно и ответственно.