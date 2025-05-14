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Американский генерал допустил прямой военный конфликт с Россией: во всем виновата Украина

Гийо: Пентагон допустил конфликт США и РФ при эскалации украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон не исключает вероятность прямого военного столкновения между США и Россией, если ситуация вокруг Украины продолжит обостряться. Информация об этом содержится в заявлении главы Северного командования ВС США генерала Грегори Гийо.

«Вероятность прямого конфликта между США с одним из их ключевых соперников возрастает», — сказал Гийо.

По оценкам генерала, украинский конфликт сохраняет потенциал для развития сценариев, способных спровоцировать прямое боестолкновение с американскими вооруженными силами. Параллельно, как отмечает Гийо, ближневосточный кризис создает риски военного противостояния с Ираном и поддерживаемыми им вооруженными группировками.

Ранее политолог Алексей Пилько заявил, что президенту США Дональду Трампу невыгодно поражение Украины. При этом сам американский глава выступил в поддержку российской инициативы, настоятельно рекомендовав украинской стороне начать переговоры с Россией в Стамбуле.