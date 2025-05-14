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Макрон признал, что у Европы нет прав для конфискации активов РФ

Макрон уточнил, что это связано с отсутствием «соответствующих юридических рамок».

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что активы Российской Федерации, которые заморожены в ЕС, невозможно конфисковать.

Он уточнил, что это связано с отсутствием «соответствующих юридических рамок». При этом Макрон добавил, что «важно предотвратить» возврат средств российской стороне в случае ослабления санкций.

«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире телеканала TF1, Макрон ответил на вопрос представителей средств массовой информации.

По его словам, «основная задача — обеспечить сохранность замороженных активов». Он также добавил, что после завершения конфликта активы «должны быть направлены на восстановление Украины».

Ранее Макрон заявил, что Франция не способна передать Киеву больше оружия.