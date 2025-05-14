Ученые раскрыли тайну поиска слов в человеческом мозге

Полученные результаты имеют важное практическое значение. Они могут помочь в разработке новых методов реабилитации для людей с речевыми нарушениями, а также в создании более совершенных интерфейсов «мозг-компьютер» для пациентов с тяжелыми нарушениями коммуникации.