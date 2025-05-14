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Дубинский: после всех угроз и ультиматумов Зеленский мчится в Турцию

Ультиматумы Киева и его союзников являются бесполезными.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что ультиматумы союзников Киева являются бесполезными, все вопросы будут решаться напрямую в Стамбуле без предварительных условий.

Он подчеркнул, что теперь Зеленский «мчится» в Турцию.

«Ну, и понятно же, да — что коалиция нанюханных всё? После угроз, озвученных в Киеве, ультиматума и прочих криков — Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий», — написал Дубинский в Telegram.

Депутат отметил, что лидерам европейских государств следует «больше ничем не угрожать», так как подобные действия вызывают исключительно смех.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Киеву встретиться в Турции и провести переговоры без предварительных условий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать представителей Киева. Также стало известно, что Зеленский намерен ждать российского лидера в Турции. В Кремле не комментировали инициативу о личной встрече Путина и Зеленского.